"فلسطين" تودع الشتاء بمنخفض جوي ماطر شديد البرودة الأربعاء المقبل

توقع الراصد الجوي قصي حلايقة، أن يكون المنخفض الجوي المقبل على فلسطين والمتوقع أن يبداً تأثيره على الحالة الجوية يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتي الجمعة الأشد أمطاراً وبرودة .

جاء ذلك خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أكد فيه أن البرد الذي شهدناه خلال الأيام الماضية من المتوقع أن نشهده لكن بحدة عالية خلال المنخفض الجوي المرتقب والمتوقع أن يضرب البلاد حتي نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الراصد حلايقة " إن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء من المتوقع أن تشهد أجواء شديدة البرودة يصاحبها انخفاض لدرجات الحرارة بنسبة 3 إلى 4 درجات عن الأيام السابقة مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية".

وأضاف :" يوم الأربعاء يبداً تأثير المنخفض الجوي والذي يصاحبه كتلة هوائية قطبية، تسفر عن انخفاض أخر على درجات الحرارة ، بالإضافة لطقس شديد البرودة"، لافتا إلى أن الأمطار ستتركز يوم الأربعاء فوق المناطق الشمالية والمناطق الوسطي والجنوب ستعبرها موجة أمطار سريعة جداً في ساعات الصباح والظهيرة، وباقي ساعات النهار يظل تركيزها في المناطق الشمالية.

" وفي منتصف ليلة الأربعاء وفجر الخميس من المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي بشكل تدريجي في محيط قبرص وتحركه تجاه سواحل سوريا وبالتالي الفعالية الرئيسية الشاملة تكون يوم الخميس ، ففي فجر وصباح الخميس تعود الامطار وتنتشر في الوسط والجنوب ويطرا انخفاض على درجات الحرارة بالإضافة لطقس شديد البرودة وأمطار غزيرة ستكون في معظم المناطق ستكون معها رعد وبرق وتساقط للبرد ورياح قوية"، وفق توقعات الراصد

ويوم الجمعة، توقع الراصد سقوط أمطار على فترات في كافة المناطق حتي ساعات المساء تكون غزيزه في بعض الأوقات، مبيناً أن كميات الأمطار التي ستسقط يتوقع أن تكون من 40 إلى 100 ﻣﻠﻳﻣﺗرا

وحذر الراصد من تشكل السيول والفيضانات من شدة وسرعة الرياح والأجواء الباردة جداً

وبشأن الثلوج، قال " لا أستبعد سقوط ثلوج خفيفة في ساعات الفجر وصباح يوم الخميس على ارتفاع ألف متر".