هل قرر ميسي مشاركة منتخب بلاده مبارياته المقبلة؟

كشف تقرير صحفي عن مدى جاهزية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، لمباراتي منتخب الأرجنتين هذا الشهر.



يلعب منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا والإكوادور يومي 26 و30 مارس/آذار، في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



غاب (ليو) عن آخر مرانين لفريقه بي إس جي بسبب وعكة صحية شبيهة بالإنفلونزا، ولم يشارك في مباراة فريقه الأخيرة ضد موناكو، في الدوري الفرنسي.



ورغم الشكوك المثارة حول مهاجم سان جيرمان، إلا أن قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، أكدت أن ميسي سيكون جاهزا لمباراتي فنزويلا والإكوادور.



وأوضحت أن ميسي ربما يتأخر ليوم واحد عن الانتظام في التدريبات، حيث سينضم رفقة زميليه في الفريق الباريسي، آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس لتدريبات منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء.