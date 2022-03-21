الشقاقي لـ"فلسطين اليوم": إقامة خيمة إسناد للأسرى بغزة سيتبعها خطوات أخرى

أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى محمد الشقاقي، أن لجنة الأسرى والمؤسسات العاملة في رحاب الأسرى قررت القيام بعدة خطوات مساندة للأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الـ25 من الشهر الجاري

وأوضح الشقاقي خلال حديث لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن أولى الخطوات الاسنادية التي تم اقرارها نصب خيمة دعم وإسناد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة.

وبين أن هذه الخطوة سيتبعها عدة خطوات ستقررها اللجنة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن لجنة الأسرى وجميع المؤسسات ستحاول القيام بعدة خطوات إسنادية لتقصير عُمر اضراب الأسرى.

وقررت الحركة الوطنية الأسيرة خوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الـ25من الشهر الجاري، رداً على مماطلة إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" على مطالب الحركة الوطنية.