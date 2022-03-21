ماذا سيطلب العاهل الأردني من رئيس السلطة عباس خلال زيارته رام الله؟

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين "إن العاهل الأردني عبد الله الثاني سيزور مدينة رام الله الأسبوع المقبل للقاء رئيس السلطة محمود عباس.

وذكرت قناة كان العبرية في نشر أولى أن العاهل الأردني الملك عبد الله سيزور رام الله الأسبوع المقبل في محاولة لمنع تصعيد أمني مع "إسرائيل" خلال شهر رمضان - ومن المتوقع أن يلتقي عبد الله برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، الذي غادر إلى ألمانيا لكنه سيعود في نهاية هذا الأسبوع.

وتفجرت الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان العام الماضي 2021، في كافة الأرضي الفلسطينية وخاصة في القدس والضفة ومناطق الداخل المحتل 48، شنت على أثرها دولة الاحتلال عدواناً جديدة على قطاع غزة، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والإصابات فضلاً عن تدمير عشرات المنازل وعدد من الأبراج السكنية.