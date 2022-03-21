"بينيت" يصل القاهرة ويلتقي السيسي

وصل رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، مساء اليوم الإثنين، العاصمة المصرية القاهرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأفادت قناة "كان" العبرية، أن الزيارة سيناقش فيها رئيس الحكومة "نفتالي بينيت" مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز العلاقات المصرية "الإسرائيلية".

وتأتي هذه الزيارة بعيد إعلان مكتب بينيت، الأربعاء الماضي، عن الاتفاق مع الرئيس المصري على تسيير خط طيران مباشر بين "تل أبيب" وشرم الشيخ، وذلك ابتداء من "عيد الفصح" (اليهودي) خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

يذكر أن" بينيت" قد التقى بالسيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، في اجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ"المهم جدا والجيد للغاية"، لافتا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لـ"تعميق الروابط وتعزيز المصالح".