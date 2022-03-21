مركز حنظلة: لجنة الأسرى قررت القيام بعدة خطوات إسنادية لتقصير عُمر اضراب الأسرى

أكد الناطق باسم مركز حنظلة علي الصرافيتي، اليوم الإثنين، أن لجنة الأسرى قررت القيام بعدة خطوات إسنادية لتقصير عُمر اضراب الأسرى المقرر بعد أيام قليلة.

وقال الصرافيتي خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بعزة" :" إن اضراب الأسرى رسالة موجهة للعالم الذي يكيل بمكيالين، لا سيما وأن هناك الآلاف داخل السجون يعانون من القهر وسلب الحرية" مؤكداً أن الأسرى يرفضون التنازل عن أي انجازات حققوها داخل السجون، واضرابهم سيكون الرد على سحب هذه الانجازات.

أضاف:" نحن على يقين بأن الأسرى داخل السجون على قدر كبير من المسؤولية والعزيمة وأن النصر سيكون حليفهم"، lمبيناً أن الأسرى ينتظرون دعم وإسناد أبناء شعبنا الفلسطيني ويعولون على انتفاضتهم وتحركهم الميداني على نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال.

وقررت الحركة الأسيرة خوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الـ25من الشهر الجاري، رداً على مماطلة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على مطالب الحركة الوطنية.