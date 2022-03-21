الدولار يترنح.. هل سيذهب الأيام المقبلة إلى الارتفاع أم الانخفاض في فلسطين؟

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" تقلبات متسارعة ما بين الهبوط والصعود، إذ انخفض سعره حتى نهاية كتابة الخبر إلى 3.21 شيكل، وفق شاشات التداول المحلية، بعدما وصل لمستويات 3.32 خلال الأيام القليلة الماضية، أين سيذهب الأيام القادمة إلى الارتفاع أم الانخفاض في فلسطين؟

المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر، أرجع أسباب استمرار ارتفاع الشيكل "الإسرائيلي" مقابل العملة الأمريكية منذ الأسبوع الماضي، إلى التضخم في أسواق الاحتلال، لا سيما أن البيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم من 2.8- 3.5 عن شهر فبراير 2022 الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعني أن "إسرائيل" سترفع سعر الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى قوة الشيكل مقابل الدولار. التضخم: "ارتفاع سعر السلع على المستهلكين".

وأوضح أبو قمر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن البنك "الإسرائيلي" يستثمر في التكنولوجيا بمبالغ ضخمة، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على قوة الشيكل، بسبب ارتفاع على الأسهم العالمية للتكنولوجيا.

وأشار المختص في الشأن المالي والاقتصادي، إلى أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ربع نقطة فقط، وهي نسبة مخيبة للأسواق بشكل كبير، وهو ما أدى انخفاض على سعر الدولار مقابل الشيكل.

وتوقع أن يأخذ سعر الدولار مقابل الشيكل اتجاها صعودياً خلال الأيام المقبلة، طالما بقي فوق مستويات 3.18 شيكل، لافتًا إلى أن تعميق الحرب الروسية سيدفع بقوة إلى ارتفاع العملة الأمريكية وقد يصل الدولار إلى مستويات 3.35 شيكل، لكن في حال تم الحديث عن مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة، فإن هذا سيدفع إلى ارتفاع الشيكل مقابل الدولار.

ورجّح أن يبقى سعر الدولار متراوحاً وفق مستويات 3.23- 3.27 خلال الأيام المقبلة، إلا إذا حدث أمرًا مفاجئا، فإنه سيقلب التوقعات سواء في الصعود أو الهبوط، منوها إلى أنه من الصعب أن يصل مستوى الدولار 3.10 كما حصل خلال الأشهر الماضية.