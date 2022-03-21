أفضل وأسهل طريقة لتعويض نقص "فيتامين د" في رمضان

يحدث تغير في أوقات الأكل وعاداته خلال فترة الصيام في شهر رمضان 2022، ويتعرض البعض لصعوبة في الحفاظ على توازن النظام الغذائي، وقد يضطر البعض إلى تخطي وجبة السحور أو الفطور نتيجة تغير الوقت أو عدم الرغبة في الأكل، وهو ما يُسبب نقص في الحصول على المغذيات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم ليقوم بوظائفه الحيوية خلال فترة الصيام، وخاصة فيتامين د، ونقدم لك في المقال التالي طرق علاج نقص فيتامين د خلال شهر رمضان 2022.

فيتامين د هو أحد الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم للقيام بعمليات الجسم المتعددة، زيتم الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، وإفرازه من قبل الجسم بعد التعرض لها، ومن المهم الحصول على الحاجة اليومية للجسم في اليوم، حيث تكون نسبتها للأعمار 9-70 سنة من 600-4000 IU.

ويحدث النقص عند عدم تناول المقدار اليومي الذي يحتاجه الجسم، بحيث يصبح الشخص معرض للنقص في حال كانت النسبة 30-49 نانومول / لتر، وفي فترات رمضان يحدث نتيجة عدم تناول الأطعمة التي تحوي عليه، أو من خلال تخطي تناول وجبات السحور والفطور، ويُمكن علاجه من خلال ما يأتي:

التعرض لأشعة الشمس لمدة 3 أيام في الأسبوع من 15-20 دقيقة.

تناول المكملات الغذائية لفيتامين د التي يصفها الطبيب من خلال الفم بالجرعة التي يحددها.

يتم تناول المكمل مع وجبة غذائية دسمة تحوي على الدهون، لتساعد على الامتصاص

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، وتشمل (سمك السلمون أو التونة أو السردين، عصير البرتقال المدعم بفيتامين د، اللحم البقري والكبد خاصة كبد الحوت، الزبادي والحليب المدعم، الحبوب المدعمة، صفار البيض).

كما يُمكن علاج نقص فيتامين د من خلال تناول المكملات والأطعمة بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس.