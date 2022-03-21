مجلس الوزراء: اعتماد دوام رمضان من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 ظهراً

اعتمد مجلس الوزراء في رام الله، اليوم الإثنين، دوام شهر رمضان المبارك من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (14:00) من بعد الظهر، على أن يعود الدوام كالمعتاد بعد انتهاء الشهر الفضيل

ورفع مجلس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية، سقف شراء الخدمات الاجتماعية لصالح الفئات المستفيدة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى طيف التوحد.

وصادق على عدد من مشاريع صيانة المدارس في جميع المحافظات، واعتماد عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والحكم المحلي وإدراج جزء منها في موازنة العام 2022م، كما صادق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع البلدان العربية الشقيقة.

واعتمد مجلس الوزراء، توفير (5,000) خط انترنت للعائلات الفقيرة في القرى النائية.

وصادق على تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية لضمان استمرار تزويد الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة.

وقرر تعيين رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية السيد عماد بريك وكذلك التنسيب بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم الدكتور نافذ عساف، وإحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.