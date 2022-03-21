الاقتصاد بغزة تُحدد سعر طن الإسمنت وتُحذر المخالفين

حددت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الإثنين 21 مارس 2022، سعر طن الإسمنت للمستهلك بكل أنواعه.

وأفادت الوزارة في تصريح لها، بأن سعر طن الإسمنت للمستهلك بجميع أنواعه (مصري، أردني، إسرائيلي) يبلغ 485 شيكلا.

وشددت الوزارة على أن طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تراقب الأسواق عن كثب على مدار الساعة، محذرة التجار المخالفين للأسعار المحددة.

وشهدت مواد البناء ارتفاعا ملحوظا وخاصة الحديد، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دعا وزارة الاقتصاد وطواقمها لمراقبة الأسواق من الاحتكار وارتفاع الأسعار.