المرور بغزة: وفاة طفل دهساً في خانيونس جنوب القطاع

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في غزة، اليوم الإثنين 21 مارس 2022، عن وفاة طفل دهساً بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المرور في تصريح صدر عنها، أن الطفل أحمد باسم أبو مسلم (4 سنوات) من خانيونس توفي متأثراً بجراحه جراء دهسه من قبل مركبة بقيادة السائق (م، ا) 36 عاماً في منطقة شارع القساطنة بمخيم خانيونس، حيث تم نقله للمستشفى بجروح خطيرة توفي على إثرها.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وتعد هذه الوفاة الثالثة بحادث مروري منذ مطلع العام الجاري 2022.