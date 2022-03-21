أفضل نظام غذائي للأم المرضعة في رمضان

تهتم الأمهات المرضعات بصيام شهر رمضان رغم وجود رخصة بعدم الصيام، وفي المقابل، ويجب الالتزام بنظام غذائي محدد إذا كنتِ تنوين الصيام في رمضان مع الرضاعة، كي لا تتأثر صحتكِ أنتِ أو طفلكِ.

نموذج للنظام الغذائي المثالي للأم المرضعة في رمضان

أظهرت بعض الدراسات أن الصيام قد يتسبب في نقص في بعض العناصر الغذائية التي يحتوي عليها حليب الأم، مثل الزنك والماغنسيوم والبوتاسيوم، لذا احرصي على تعويض ذلك، وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن بعد الإفطار، وإليكِ نموذج للنظام الغذائي المثالي للأم المرضعة في رمضان 2022:

ابدئي الإفطار بتمرتين أو ثمرتين من الفاكهة المجففة وكوب ماء كبير.

تناولي طبق شوربة عدس أو دجاج أو خضروات.

تناولي طبق كبير من السطلة ويُمكنك التنويع كل يوم ما بين سلاطة الخضروات والسيزار سالاد أو السلطة اليونانية أو التبولة أو الفتوش.

أعدي طبقكِ الرئيس من مغرفة أرز، مع مغرفة بامية أو لوبياء أو أي نوع من البقوليات، مع قطعة لحم أو دجاج.

يمكنكِ تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، مثل الخشاف أو كوب زبادي أو بعض المكسرات.

أما عن وجبة السحور، فابدئيها بكوب ماء كبير ثم كوب حليب كبير، ويُمكنكِ الاختيار بين الإفطار الشرقي كالفول والبيض والطعمية أو قطعة جبن مع بيضة وكوب زبادي، واحرصي على تناول الماء كثيرًا طول ساعات الإفطار.

اصغي لإشارات جسمكِ، فإذا لاحظتِ أنكِ تُعانين في أثناء الصيام مع إرضاعكِ لطفلكِ، ففكري مرة أخرى في الأمر.