محدث بالفيديو: مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل غرب جنين

اشتبك مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 21 مارس 2022، مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة قرب جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق مقاومون فلسطينيون، الرصاص على قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العرقة غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا بالرصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العَرَقة غرب جنين، دون الحديث عن تفاصيل أخرى.

وارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال من مقاومين فلسطينيين في جميع محافظات الضفة والقدس، وذلك ردا على الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المواطنين في المنطقة.