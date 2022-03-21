العمادي يُعلن عن موعد البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم الإثنين 21 مارس 2022 عن موع\ البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة عن شهر مارس الجاري 2022.

وقال العمادي في تصريح صحفي تابعته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إن البدء بصرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة غدًا الثلاثاء 22/03/2022م؛ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية.

وأوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتصرف دولة قطر منحة مالية شهرية بمبلغ 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار "الإسرائيلي".