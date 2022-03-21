تفعيل رابط فحص المنحة القطرية قبل قليل ٣ مارس ٢٠٢٢ الجديد عبر الاستعلام الحكومي من وزارة الاتصالات والمعلومات - ١٠٠ دولار ، فعلت الأمم المتحدة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 رابط المنحة القطرية ، حيث بدأت بإرسال رسال للمواطنين المنتفعين بالمنحة القطرية بعد انتظار لعدة ايام ، حيث كانت الرسائل للمستفيدين من المنحة القطرية على أن يتم استيلامها من المولات التجارية فور ارسال الكود الخاص للمستفيد ، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية ، ونظراً للبحث على المنحة القطرية تابعت التفاصيل وخاصة قيمة صرف ال100 دولار الحالي حيث بلغ 310 شيكل بدلًا من 320 شيكل، وذلك بسبب قوة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي الذي تراجع بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، وسط تفعيل رابط فحص المنحة القطرية قبل قليل ٣ مارس ٢٠٢٢ الجديد عبر الاستعلام الحكومي من وزارة الاتصالات والمعلومات - ١٠٠ دولار

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية قبل قليل ٣ مارس ٢٠٢٢ الجديد

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 3-2022 ، ينتظر المواطنون في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار ، وخاصة بعد تأخر الصرف منذ عدة ايام ، وخاصة ان الصرف كان الشهر الماضي خلال هذه الايام ، وسط ترجيح ان يكون الصرف خلال الاسبوع الجاري وقد يكون الثلاثاء، حيث ان المنتفعون في المنحة القطرية التي تقدمها دولة قطر إلى أهالي سكان قطاع غزة بدأو منذ اربع سنوات في تلقي المنحة إطار التخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لأكثر من خمسين بالمئة بالبحث عن الرابط من الاستعلام الحكومي التي تنشره وزارة الاتصالات والمعلومات ، هذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه السطور التي توضح لكم ايضًا موعد صرف المساعدات النقدية ورابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 3-2022 بواقع مئة دولار لكل مستفيد البالغ عددهم تقريبًا 90 ألف وجميعهم يعانون من ويلات الأوضاع المعيشية المأساوية .

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 الجديد لاستلام 100 دولار

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ماري 2022 للأسر المتعففة في قطاع غزّة عن شهر مارس الحالي 2022م، والتي كان من المفترض إعلان موعد صرفها في 17 مارس الحالي.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إنّه سيتم البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزّة خلال الأسبوع الحالي، على أنّ يتم إعلان البدء في توزيع هذه الدورة خلال اليومين القادمين.

ورجحت أنّ يُعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، موعد الصرف المقرر خلال الأسبوع الجاري.

وعن أسباب تأخر صرفها لدورة شهر مارس، بيّنت المصادر أنَّ تذبذب سعر صرف الدولار هو العامل الذي أدى لتأخير الصرف، حيث يجري تثبيت سعر الصرف بالشيكل وفق الأشهر السابقة من خلال النقاط المعتمدة.

فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 الجديد

وبعد عمليات البحث العالية عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 الجديد ، قمنا بإعداد هذه المقالة ، من اجل ان يتعرف جميع المنتفعون من معرفة أسماؤهم ضمن هذه الدفعة الجديدة التي يتم تسليمها عبر مكاتب فروع البريد الموزعة في محافظات القطاع الخمس ، وفيما يلي التفاصيل :

رابط فحص الاسماء من المنحة القطرية شهر 3-2022

حتى كتابة هذه السطور اليوم السبت الموافق 19-3-2022 لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 3 -2022 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة ، وندعوكم إلى متابعة الموقع يوميًا .

صرف المنحة القطرية الجديد اليوم

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط اسماء المستفيدين من المنحة القطرية مارس-2022

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

رابط فحص المنحة القطرية

وكانت المنحة القطرية في بداية العام مهددة بالتوقف الا ان السفير القطري محمد العمادي، عدل عن قرار تقليص المنحة المالية القطرية المخصصة لموظفي "حماس" بغزة، خلال لقاءه قيادة الحركة في غزة أثناء زيارته الأخيرة.

العمادي عدل عن قرار تقليص المنحة المالية القطرية المخصصة لموظفي "حماس" بغزة، والذي كان قد أبلغه لقيادة الحركة مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد لقائه مع قيادتها ومسؤول لجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع، والمحسوبة على حماس".

وأضاف المسؤول، إن مسؤولي "حماس" أوضحوا للعمادي أن الظروف المادية والاقتصادية للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صعبة، ولا تؤهلها لسد الفجوة التي سيحدثها تقليص المنحة من عشرة ملايين إلى ثلاثة ملايين دولار".

وأشار المصدر ذاته إلى أن العمادي برر نيته السابقة بتقليص المنحة إلى تقارير كانت قد وصلته، تفيد بتحسن الوضع المادي والجباية لدى لجنة متابعة العمل الحكومي، وبالتالي لا حاجة لدفع عشرة ملايين دولار، الأمر الذي نفته لجنة متابعة العمل الحكومي بأرقام وتقارير استعرضتها خلال لقائها مع العمادي.

وفي سياق آخر، استبعد مصدر فصائلي مطّلع أن يتمكن الوسيطان المصري المتمثل بوفد مخابراتها، والقطري الممثل برئيس لجنة إعمار قطاع غزة محمد العمادي، المتواجدان في غزة منذ عدة أيام، من إحداث أيّ اختراق يذكر على صعيد حلحلة الملفات العالقة مع الاحتلال، وعلى رأسها تقديم تسهيلات ملموسة للقطاع، وإزالة القيود المفروضة على عملية إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد، بالإضافة إلى ملف تبادل الأسرى.