الأردن يلغي إجراءات التباعد ويخفف تدابير مكافحة كورونا

ألغى الأردن، اليوم الإثنين 21/3/2022، إجراءات التباعد داخل دور العبادة والمساجد، واقتصار ارتداء الكمامة على الأماكن المغلقة، بعد عامين على فرضها جراء تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلان، فيصل الشبول، وذلك منذ فرضت تلك الإجراءات في مارس/ آذار 2020.

وقال الشبول، إن “الحكومة بصدد تعديل عدد من أوامر الدفاع، بهدف تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك”.

وأوضح أن التعديلات تشمل “إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية ارتداء الكِمامات في الأماكن المفتوحة.. وارتداء الكِمامات في تجمعات الأماكن المغلقة”.

وأردف: “وإلغاء شروط تحديد الطاقة الاستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، خصوصا صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على نفس الطاولة بالمطاعم، وكذلك السماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن”.

وذكر أن هذه التعديلات تأتي بناء “على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، خلال اجتماعها الذي عُقِد الأحد”.

وحتى مساء الأحد، سجل الأردن مليونا و689 ألفا و314 إصابة بكورونا، منها 14 ألفا و3 وفيات، ومليونا و 668 ألفا و852 حالة تعاف.