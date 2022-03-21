رابط التسجيل -مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل بغزة

أعلنت وزارة العمل بغزة اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل بالتعاون مع جامعة فلسطين وكلية فلسطين التقنية وجامعة الأقصى والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وقالت وزارة العمل في بيان لها وصل "فلسطين اليوم"، إن المشروع يستهدف الخريجين المتعطلين عن العمل والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات المذكورة من حملة شهادة البكالوريوس فقط، والذي يهتم بإكساب المستفيدين خبرات ومهارات تساعدهم على الانخراط في سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم لمدة ثلاث شهور ضمن مشروع تشغيل مؤقت براتب رمزي مقابل افتكاك شهاداتهم الجامعية.

ونوهت إلى أنه يمكن لجميع الخريجين المحتجزة شهاداتهم الجامعية من غير الجامعات المذكورة التسجيل في الرابط الخاص بالتسجيل، وسوف يتم دراسة طلباتهم في مرحلة أخرى فيما بعد ومن خلال أي تمويل سواء كان حكومي أم خارجي.

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