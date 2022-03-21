في عيد الأم 2022: نصائح ووصفات هامة للتخفيف من علامات الشيخوخة

في عيد الأم 2022 نصائح ووصفات هامة وطبيعية للتخفيف من علامات الشيخوخة يمكنك تطبيقها في عيد الأم 2022، تعتبر تجاعيد الوجه من مشاكل البشرة الشائعة، وسبب ظهور التجاعيد يعود لمجموعة من الأسباب منها التقديم في العمر، وفقدان الخلايا قدرتها على إنتاج مادة الكولاجين بالكميات المناسبة، فهذه المادة مهمة بصورة كبيرة في الحفاظ على نسبة المياه في خلايا البشرة، وتحافظ على نعومتها وسلاستها ويبقيها مشدودة.

عيد الأم 2022

ويعتبر قلّة نسبة الكولاجين في البشرة تسبّب العديد من الأضرار للخلايا الداخلية للبشرة، وهذه الأضرار هي سبب ظهور لخطوط التجاعيد، وضآلة إنتاج الكولوجين في البشرة يعود لمجموعة من العوامل منها، التعرّض بشكل مفرط لأشعّة الشمس فوق البنفسجية، ونشاط الأجزاء الحرة الكبير في الجسم، بالإضافة إلى العادات اليوميّة السيّئة، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعيّة التي تعمل على التخلّص من التجاعيد بصورة نهائيّة.

عيد الأم 2022: وصفات طبيعية للتخفيف من علامات الشيخوخة

عيد الأم 2022 الوصفة الأولى

وصفات طبيعية للتخفيف من علامات الشيخوخة، ضعي بياض البيض في وعاء صغير ودلكي به بشرتك٬ اتركيه حتى يجف لمدة 15 دقيقة٬ ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ودعي يعملان على تجديد بشرتك "E" "B "فيتامين

عيد الأم 2022 الوصفة الثانية

يساعد زيت الزيتون في التمتع ببشرة ناعمة ونضرة٬ دلكي وجهك ببضع قطرات من زيت الزيتون قبل النوم واشطفي وجهك بعدها بواسطة منشفة ناعمة٬ وستلاحظين نعومة بشرتك في الصباح.

عيد الأم 2022 الوصفة الثالثة

وصفات طبيعية للتخفيف من علامات الشيخوخة، يجب تدليك عنقك ووجهك والمنطقة المحيطة بالعينين باستخدام أصابعك مع الغسول المنظف المفضل لديك.

عيد الأم 2022 الوصفة الرابعة

وصفات طبيعية للتخفيف من علامات الشيخوخة، يجب الحرص على تناول العصائر والخضروات الطازجة في المنزل، مثل الفواكه والخضروات الطازجة تتضمن فوائد كبيرة وفيتامينات ومعادة مفيدة للبشرة.

عيد الأم 2022 الوصفة الخامسة

الليمون له تأثير كبير وإيجابي لجمال البشرة، فدلكي المناطق المصابة بالتجاعيد بشرائح الليمون، ومن من شأنها أن تجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقاً وتألقاً.

نصائح لتجنب التجاعيد

شرب الماء بكثرة

وضع واقي الشمس

ترطيب البشرة

النوم على الظهر

تجنب التدخين

الالتزام في تناول الخضار والفواكه خصوصاً التي تحتوي على فيتامين سي.

إذا لزم الأم يفضل عمل بوتكس أو فيلر.

تناول الأسماك.