العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض لـ 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 21/3/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.78 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.20% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.89%، ما يعادل انخفاض قدره 0.16% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.63% لتسجل نحو 41,161 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.56% لتسجل نحو 2,878 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.39% لتسجل نحو 391 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.81% لتسجل نحو 0.807 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.06% لتسجل نحو 95 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 0.8876 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.27% لتسجل نحو 89 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 1.36% لتسجل نحو 88 دولار.