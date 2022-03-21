بالفيديو بعد إعلان الطيراوي الحرب على اشتيه.. الأخير يرد!

رد محمد اشتيه خلال جلسة الحكومة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 على اتهامات توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بمساعدة عائلات متنفذه في مدينة اريحا على السيطرة على عدد من الاراضي والاستيلاء عليها دون وجهة حق ، حيث قال :" مجلس الوزراء يتابع الاعتداءات على أراضي الدولة في اريحا وعلى أراضي المواطنين، ولقد شكلنا لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص."

تصريحات اشتيه تأتي في ظل الحرب الباردة بين الرجلين ، حيث شن الطيراوي هجوما ًضد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بعد استقباله عدداً من رجال الأعمال المشبوهة الفاسدين، والمعتدين على أملاك الغير بالتزوير والنصب والاحتيال من مدينة أريحا، والذين استقبلهم بالأمس رئيس الوزراء في مكتبه برام الله، واستمع إلى شكواهم ضد تسوية الأراضي التي يدعون فيها أن البعض يستغل قراراتها لابتزاز المستثمرين ويقصدون أنفسهم، في الوقت الذي يستولون فيه هم أنفسهم على آلاف الدونمات من أراضي الغير بادعاءات باطلة وبوثائق غير سليمة قانونياً ويعرضون في اللقاء تضحياتهم المدعاة في استثماراتهم في محافظة أريحا والأغوار لجعل آلاف الدونمات قابلة للاستثمار والبناء.

وقال الطيراوي في معرض رده على وعد اشتية لهم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة من أجل تسهيل الاستثمار في المحافظة من خلال لجنة وزارية متخصصة يعتزم تشكيلها لهذا الغرض: كنت قد أبلغتك و ابلغت السيد الرئيس عن بعض هؤلاء وأفعالهم وفسادهم سابقاً و كلفك السيد الرئيس حينها بتشكيل لجنة تحقيق بالخصوص، وها أنت تضرب بعرض الحائط كل النصائح والتوصيات ممن يحرصون عليك كونك تشكل حكومة من حركة فتح، ولكن أقول لك الآن كفى يا اشتية وعوداً للمواطنين بما لا تفعل ولا تستطيع، وكفى تكريماً للفاسدين والسارقين والمارقين، لقد طفح كيل الناس، فارجع عما تفعل قبل أن يسبق السيف العذل.