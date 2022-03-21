لهذا السبب رفضت ايران رفع واشنطن للعقوبات عن الحرس الثوري!

ذكرت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين 21 مارس 2022، أن إيران أعلنت عن رفضها للشرط الأمريكي باستثناء "فيلق القدس"، من رفع العقوبات لدى شطب "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.

وأوضح مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـصحيفة الجريدة الكويتية، أن واشنطن وضعت شروطاً عدة لرفع "الحرس" من قائمة الإرهاب، بينها التوصل إلى تهدئة متوسطة الأمد بين إيران و"إسرائيل" وخفض طهران للتوتر الإقليمي.

وأشار إلى أن طهران ربطت الموافقة على مطالب واشنطن هذه، بالحصول على تعهّد أمريكي بمنع "إسرائيل" من مهاجمتها أو أيّ من حلفائها، إضافة إلى رفع "حزب الله" اللبناني من لوائح الإرهاب، أسوة بما جرى مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.