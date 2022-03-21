بدء إرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين لشهر مارس 2022

بدأت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين لشهر 3 – 2022 اليوم الأثنين 21مارس 2022

الرسائل للمستفيدين للمستفيدين من المنحة القطرية على أن يتم استيلامها من المولات التجارية فور ارسال الكود الخاص للمستفيد.

أكد عدد من المستفيدين أن قيمة الـ 100 دولار من المنحة القطرية الشهر الحالي بلغت 310 شيكل بدلًا من 320 شيكل، وذلك بسبب قوة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي الذي تراجع بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية.

وتصرف المنحة القطرية لنحو 100 ألف مستفيد من الأسر المتعففة بقطاع غزة.

وكانت مصادر مطلعة كشفت ان موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ماري 2022 للأسر المتعففة في قطاع غزّة عن شهر مارس الحالي 2022م، والتي كان من المفترض إعلان موعد صرفها في 17 مارس الحالي.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إنّه سيتم البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزّة خلال الأسبوع الحالي، على أنّ يتم إعلان البدء في توزيع هذه الدورة خلال اليومين القادمين.

ورجحت أنّ يُعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، موعد الصرف المقرر خلال الأسبوع الجاري.

وعن أسباب تأخر صرفها لدورة شهر مارس، بيّنت المصادر أنَّ تذبذب سعر صرف الدولار هو العامل الذي أدى لتأخير الصرف، حيث يجري تثبيت سعر الصرف بالشيكل وفق الأشهر السابقة من خلال النقاط المعتمدة.

رابط فحص الـ100 دولار المنحة القطرية

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 -2022

وكانت مصادر تحدثت عن أن الأمم المتحدة ستشرع بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين لهذا يبدأ المستفيدون في البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، لأنهم ينتظرون هذا الخبر من شهر لآخر، ليحصلوا على تلك الدفعة وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022

ويُعاني أهالي قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من 15 عاما، تسبب بدمار كبير في المنشآت الاقتصادية، بفعل منع ادخال المواد الخام، ومئات السلع بدعوى ازدواجية الاستخدام، كما تمنع تصدير المنتجات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة، والأسواق الخارجية، بهدف تضييق الخناق على أهالي القطاع وشل الاقتصاد الفلسطيني، وتكبيد التجار وأصحاب المصانع خسائر فادحة.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

شرط لاستلام ال100 دولار لشهر مارس 2022

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.