وزارة العمل بغزة : استلام 170 تصريحاً للعمل في “إسرائيل”

أعلنت وزارة العمل بقطاع غزة عن استلام عدد من تصاريح العمل في الأراضي المحتلة عام 48 ، والبالغ عددها 170 تصريح، تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، وهي دفعة أولى من الأسماء التي تم إرسالها للشئون المدنية وعددهم “1000” مرشح.

ونوهت وزارة العمل أن مدة التصريح 6 شهور، وسيتم تسليمها في مكاتب التشغيل بمديريات العمل في محافظات قطاع غزة، من خلال إرسال رسائل نصية sms لأصحاب التصاريح.

وأكدت أنها ستبقى على تواصل دائم مع المواطنين في حال وجود دفعات أخرى من التصاريح للعمل في الداخل المحتل.

يذكر أن لجنة تشكلت من ممثلين عن وزارة العمل برام الله وغزة للإشراف على تنظيم إصدار التصاريح.