الشيخ عزام: بصمات الشيخ أحمد ياسين لم تزل تنير الدرب

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن بصمات الشيخ المجاهد أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، لم تزل تنير الدرب لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عزام اليوم الإثنين، لمناسبة مرور ثمانية عشر عاماً على استشهاد مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ أحمد ياسين.

وأضاف: مرور الأعوام يعزز حضور هذا الرمز الجهادي الكبير رغم غيابه، بصمته لم تزل تنير الدرب ليس فقط لأبناء حماس، ولكن لنا ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، بل ويمتد الوهج للأمة كلها، فجهاد الشعب الفلسطيني يمثل الآن العنوان الأبرز في جدول أعمال الأمة لاستعادة دورها ومحو الهزيمة التي حلت بسرقة فلسطين واحتلالها".

وأردف الشيخ عزام: كان الشيخ أحمد ياسين يؤسس هذا الجسم المبارك، حماس، ليؤكد رفض الشعب الفلسطيني للهزيمة والنكبات ومنطق غطرسة القوة، ولا شك أن غرسه قد أثمر شهداء وتضحيات وأملا بنصر لن يتأخر كثيرا".

ووجه الشيخ عزام التحية لروح الشيخ ياسين في ذكرى استشهاده، والتهنئة لقادة وكوادر وأعضاء حماس والقسام وهم يحافظون على نهجه الصادق، والتحية لكل الشهداء، الشقاقي وأبو عمار وأبو علي مصطفى وأبو عطايا وجهاد جبريل، ولكل مجاهدي الشعب الفلسطيني وأسراه وجرحاه.