تسرب غاز الأمونيا شديد السمية من منشأة كيميائية بمدينة سومي الأوكرانية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:09 ص
21 مارس 2022
روسيا أوكرانيا
اعلان اسفل صورة الخبر

رصدت السلطات الأوكرانية تسربا لغاز الأمونيا عالي السمية من منشأة كيميائية في مدينة سومي في شمال-شرقي أوكرانيا صباح الاثنين.

ونشر ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، عبر تيليغرام محذرا المواطنين بشأن التسريب وطالب السكان في منطقة نصف قطرها 5 كيلومترات من المنشأة الكيميائية بالبحث عن أقبية أو شقة في طابق أرضي قدر الإمكان لتجنب المادة الكيميائية السامة.

يشار إلى أن الغاز ذو رائحة نفاذة وأخف من الهواء. ولم يذكر زيفيتسكي سبب التسرب من مصنع سوميخيمبروم.

ولم يتسن وضع تقييم مستقل من الموقع.

واتهم الجيش الروسي أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة بالتحضير لهجوم كيماوي كاذب على المدنيين.

فيما لفتت الدول الغربية مؤخرا إلى تزايد خطر استخدام روسيا لأسلحة بيولوجية أو كيميائية.

وتم اتهام روسيا بشكل متكرر بنشر معلومات مضللة حول الاستفزازات الأوكرانية المزعومة من أجل تبرير هجماتها.

متعلقات