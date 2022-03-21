تفاصيل أعداد المسجلين وطبيعة امتحان الوظائف التعليمية بغزة

يستعد الآلاف من الخريجين، للامتحان التحريري للوظائف التعليمية المقرر عقدها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من مارس الحالي، الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العالي.

وأوضح، المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم رائد صالحية ، أن الوزارة انتهت من كل الإجراءات الإدارية واللوجستية لعقد اختبار التوظيف وسيكون الامتحان يوم الأربعاء موزعاً على 27 لجنة في 7 مديريات، وتم توزيع أرقام الجلوس وأماكن تقديم الامتحانات والمادة عبر التسجيل الموحد.

وبين صالحية، أن 33900 خريج سجلوا عبر الموقع موزعين على 19 تخصصاً تربوياً بالإضافة للإرشاد وعلم المكتبات، وجميع من سجل عبر الموقع الإلكتروني تم ادراج اسمه ضمن اللجان المنتشرة عبر المديريات.

وبشأن طبيعة الامتحان، قال صالحية :"إن الامتحان ينقسم لقسمين تخصصي وتربوي ويتكون من 60 فقرة اختيار متعدد".

ووزعت الوزارة نشرة لبيان محددات ومحاور التخصص وأيضاً تم بيان جميع الجوانب التربوية والمحاور التي سيناقشها الامتحان، وكل المعايير تم قياسها ضمن لجان متخصصة من المشرفين.