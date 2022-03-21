كورونا غزة : حالتا وفاة و "94" إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:50 ص
21 مارس 2022
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اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين  21 مارس 2022 ، تسجيل حالتي وفاة و" 94 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 542 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبين الصحة التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  21 حالة

، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 16 حالة.

وقال ان اجمالي تراكمي للمصابين  248951 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1403 حالة 

واجمالي المتعافين 245574 حالة واجمالي الوفيات  1974 وفاة.

وبشأن التطعيمات أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخص.

 

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