كورونا غزة : حالتا وفاة و "94" إصابة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 ، تسجيل حالتي وفاة و" 94 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 542 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبين الصحة التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 21 حالة

، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 16 حالة.

وقال ان اجمالي تراكمي للمصابين 248951 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1403 حالة

واجمالي المتعافين 245574 حالة واجمالي الوفيات 1974 وفاة.

وبشأن التطعيمات أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخص.