هذه هي الطريقة الصحيحة لقياس الوزن بدقة..!

تختلف أسباب تقلبات الوزن منها احتباس السوائل في الجسم، على سبيل المثال بسبب الإفراط في تناول الملح، لذا يحرص الكثيرون على معرفة الطريقة الصحيحة لقياس الوزن بدقة.

ومن الأسباب أيضا التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية أو مرحلة انقطاع الطمث أو تناول بعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية المحتوية على الكورتيزون والمستحضرات الهرمونية (لمنع الحمل أو العلاج الهرموني أثناء انقطاع الطمث).

تقلبات الوزن تهدد الأصحاء بالأزمات القلبية

وقال المركز الألماني لأبحاث التغذية إن تقلبات الوزن قد ترجع أيضا إلى اضطرابات الهضم أو مشاكل الغدة الدرقية مثل فرط النشاط أو القصور الوظيفي، كما قد تنذر تقلبات الوزن بالإصابة بداء السكري.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار تقلبات الوزن صعودا وهبوطا على مدار فترة زمنية طويلة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها.

ولقياس الوزن بشكل سليم، أوصى المركز بإجراء القياس مرة واحدة في الأسبوع في نفس التوقيت، ومن الأفضل إجراء القياس صباحا، مع مراعاة أن يستقر الميزان على أرضية مستوية.