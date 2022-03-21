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كورونا غزة : حالتا وفاة و "94" إصابة خلال 24 ساعة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
21 مارس 2022
كورونا غزة : حالتا وفاة و "94" إصابة خلال 24 ساعة
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