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تفاصيل الخبر
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:04 ص
21 مارس 2022
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة
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