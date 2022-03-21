جدول الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة برباعية على ريال مدريد في الكلاسيكو- من المواضيع الأكثر بحثاً هو جدول الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة برباعية على ريال مدريد في الكلاسيكو خاصةً بعد أن حقق فريق برشلونة بقيادة مدربه الإسباني، تشافي هرنانديز، نتيجة تاريخية بالفوز برباعية نظيفة أمام الغريم ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالليجا الإسبانية، وذلك في ختام لقاءات الجولة التاسعة والعشرين، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية جدول الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة برباعية على ريال مدريد في الكلاسيكو.

برشلونة بانتصاره الكبير في "سانتياجو برنابيو" بمباراة الكلاسيكو واصل نتائجه المميزة تحت قيادة تشافي مُنذ أن تولي تدريب البلوجرانا قبل 134 يومًا، خلفًا للهولندي رونالد كومان، الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

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شاهد أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

النادي الكتالوني قفز إلى المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، ليزيح أتلتيكو مدريد الذي تراجع إلى المرتبة الرابعة بفارق المواجهات المباشرة الذي يصب في مصلحة النادي الكتالوني.

هذا الانتصار هو الخامس تواليًا لـ برشلونة في الليجا، حيث انتصر على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2، وفالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وتخطى إلتشي بهدفين مقابل هدف، كما فاز على أوساسونا برباعية نظيفة.

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جدول الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة برباعية على ريال مدريد في الكلاسيكو

1 ريال مدريد، 66 نقطة.

2 إشبيلية، 57 نقطة.

3 برشلونة، 54 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 54 نقطة.

5 ريال بيتيس، 50 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 48 نقطة.

7 فياريال، 45 نقطة.

8 أتلتيك بلباو، 41 نقطة.

9 فالنسيا، 40 نقطة.

10 أوساسونا، 38 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 36 نقطة.

12 إسبانيول، 36 نقطة.

13 رايو فاييكانو، 32 نقطة.

14 إلتشي، 32 نقطة.

15 خيتافي، 29 نقطة.

16 غرناطة، 28 نقطة.

17 قادش، 27 نقطة.

18 ريال مايوركا، 26 نقطة.

19 ألافيس، 22 نقطة.

20 ليفانتي، 19 نقطة.



