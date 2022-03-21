بنك فلسطين ينظم مبادرة لتنظيف شاطئ بحر الشيخ عجلين في غزة

نظم بنك فلسطين بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ضمن فعاليات يوم البيئة الفلسطيني، مبادرة لتنظيف شاطئ بحر الشيخ عجلين في مدينة غزة، بمشاركة نحو 50 متطوعة ومتطوع بينهم عدد من موظفي البنك، وذلك في إطار استراتيجية البنك في تبني معايير الاستدامة للحفاظ البيئة.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها بنك فلسطين في سياق حرصه في الحفاظ على البيئة من خلال رفع مستوى وعي المواطنين بخطورة إلقاء النفايات على الشاطئ أو في مياه البحر، لما تشكله من مخاطر على الصحة البيئية والتنوع الحيوي، هذا إلى جانب تشجيع روح التعاون والمشاركة في إحياء العمل التطوعي بين موظفي البنك من جهة، والفئات المجتمعية المختلفة من جهة أخرى.

وأكد بنك فلسطين أنه سيواصل العمل على تنفيذ مبادراته البيئية ضمن استراتيجيته لتعزيز الوعي البيئي، وتطبيقاً لرؤيته نحو المساهمة في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية على حد سواء، وذلك حفاظاً على استدامة مواردنا الطبيعية وعلى نظافة البيئة والحفاظ عليها حتى تستفيد منها أجيال القادمة في فلسطين.

يذكر أن بنك فلسطين يخصص حوالي 5% من مجمل أرباحه السنوية، ضمن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع، بما فيها دعم المبادرات المجتمعية، لا سيما مبادرات الحفاظ على البيئة، بما فيها تدوير المخلفات على اختلاف أنواعها والتي قد تشكل خطراً على البيئة والمجتمع، في حال تركت على حالها دون معالجتها.

تعزيز الوعي البيئي لدى أكبر عدد ممكن من المواطنين.