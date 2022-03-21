اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين 21/3/2022، حملة اعتقالات ودهم طالت مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 10 مواطنين، بعد مداهمة عشرات المنازل في مناطق متفرقة من الضفة.

ومن بين المعتقلين، إسلام الطويل رئيس قائمة “البيرة تجمعنا” للانتخابات المحلية، إلى جانب الأسير المحرر والباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، من نفس المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، مهدي فالح زكارنة، ورامي ياسين.

فيما اعتقلت من مخيم عايدة شمال بيت لحم، إبراهيم أبو سرور، ومن مخيم العزة معاذ أبو طربوش.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس شاكر عمارة، والأسير المحرر نائل أبو العسل، إلى جانب الشاب عمر أبو جنادي

قائمة بأسماء المعتقلين:

.١. المرشح إسلام الطويل (رئيس قائمة البيرة تجمعنا)- البيرة

٢. المحرر عماد أبو عواد- البيرة

٣. القيادي شاكر عمارة- أريحا

٤. المحرر نائل أبو العسل- أريحا

٥. معاذ أبو طربوش- مخيم العزة شمال بيت لحم

٦. مهدي فالح زكارنة- جنين

٧. رامي ياسين- جنين

٨. عمر أبو جنادي- أريحا

٩. إبراهيم ياسين أبو سرور- مخيم عايدة شمال بيت لحم