طقس فلسطين.. أجواء باردة وتوقعات بسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد 21 مارس 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.