تراجع سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاثنين 21 مارس 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 21 مارس آذار 2022، يحرص فريق فلسطين اليوم على رصد أسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة يوضح لكم سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الأخرى في لبنان، حيث شهدت الأسعار تراجعاً خلال تعاملات السوق السوداء.

و تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين 21 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراجع سعر الدولار اليوم في لبنان ليتراوح بين 22900 ليرة و22950 ليرة لكل دولار مقابل 23450 ليرة و23500 ليرة لكل دولار، في ختام تداولات أمس.

وفي بعض المناطق الأخرى يتم تداول الدولار مقابل الليرة عند مستوى 23425 - 23475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.