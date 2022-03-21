سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 21 مارس آذار 2022، يحرص فريق فلسطين اليوم على رصد أسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة يوضح لكم سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الأخرى في سوريا، حيث شهدت الأسعار استقراراً خلال تعاملات السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

و استقر سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3800 ليرة للشراء، و3850 ليرة للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا خلال مستهل التعاملات لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 4199 ليرة للشراء، و4260 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4999 ليرة للشراء، و5075 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستوى 1011 ليرة للشراء، و1027 ليرة للبيع.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا عند فتح التعاملات لدى السوق السوداء عند مستوى 1032 ليرة للشراء، و1048 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12506 ليرات للشراء و12696 ليرة للبيع.