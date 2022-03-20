طالع أسعار الذهب في اسواق لبنان الاثنين 21 مارس 2022

أسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 21 مارس آذار 2022، يحرص فريق فلسطين اليوم على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة يوضح لكم أسعار الذهب في لبنان، حيث شهدت الأسعار استقراراً خلال تعاملات الأسواق.

و استقر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 21 مارس/آذار 2022، وسط تسجيل المعدن النفيس لأكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال التعاملات الصباحية اليوم، نحو 93.548 ألف ليرة (61.83 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم بلبنان، ليبقى عند مستوى 81.857 ألف ليرة (54.10 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، بداية تعاملات اليوم، نحو 70.162 ألف ليرة (46.37 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في لبنان، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.570 ألف ليرة (36.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة، نحو 2.909 مليون ليرة (1923 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في لبنان، نحو 654.853 ألف ليرة (432.82 دولار).