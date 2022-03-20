اسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 21 مارس آذار 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 21 مارس آذار 2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الاعمال عن أسعار الذهب في سوريا، و لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة يوضح لكم أسعار الذهب في سوريا، حيث شهدت الأسعار استقراراً خلال تعاملات الأسواق السورية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا نحو 155,316 ألف ليرة (61.83 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 116,489 ألف ليرة (46.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 90,601 ألف ليرة (36.07 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في سوريا نحو 77,658 ألف ليرة (30.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 135,905 ألف ليرة (54.10 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا اليوم، نحو 4,830 مليون ليرة (1923 دولارا).

كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1,087 مليون ليرة (432.82 دولار).