الجهاد الاسلامي: عملية الطعن في القدس دليل على حيوية انتفاضة شعبنا في الرد على جرائم الاحتلال

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مساء اليوم الأحد عملية الطعن التي وقعت في القدس، مؤكدة بأن العملية دليل على حيوية الانتفاضة والرد على الجرائم

و فيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

عملية الطعن في القدس.. دليل على حيوية الانتفاضة والرد على الجرائم

نبارك في حركة الجهاد عملية الطعن البطولية في باب العمود بالقدس المحتلة، والتي نفذها أحد أحرار فلسطين.

إن هذه العملية المباركة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق شعبنا ومقدساتنا.

نحيي أبناء شعبنا الثائر على امتداد الوطن السليب الذي يتصدى لاعتداءات قوات الاحتلال بصدره العاري، ويثبت يوماً بعد يوم قدرته على الوقوف في وجه العدوان الصهيوني.

ندعو جماهير شعبنا بضرورة العمل على تصعيد العمل المقاوم في وجه الاحتلال، وعلى نقاط التماس، ورص الصفوف؛ لحماية المقدسات من عبث الاحتلال.

نؤكد في حركة الجهاد، أننا ماضون قدماً في جهادنا ومقاومتنا بكل الطرق والوسائل وفي مقدمتها الكفاح المسلح، ولن يثنينا عن أداء واجبنا كل محاولات القمع والارهاب.

أ.طارق عز الدين المتحدث باسم

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الأحد 16 شعبان 1443هـ - 20 مارس 2022م