44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الوبائي الـ11 الممتد من 11 إلى 18 آذار الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14003 وفيات و1689314 إصابة.

وأوضحت الوزارة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عنها، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع بلغت 12.08 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 6459، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 344، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 428، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 276 حالة.