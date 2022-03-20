" الدعليس" يعلن صرف رواتب موظفي غزة قبل شهر رمضان

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة ، عصام الدعليس، مساء اليوم الأحد، عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر مارس3 /2022م.

وبين الدعليس في تصريح صحفي، أن صرف رواتب شهر مارس للموظفين يوم الخميس 31 مارس المقبل دون ذكره نسبة الصرف.

وتصرف مالية غزة بشكل شهري رواتب موظفيها في 7 أو 8 كل شهر، إلا أن راتب شهر مارس سيصرف قبل الموعد المحدد، نظراًُ لحلول شهر رمضان المبارك وحاجة الموظفين لشراء الاحتياجات الخاص به.

يذكر أن حكومة رام الله بقيادة محمد اشتيه، أعلنت عن عزمها صرف رواتب الموظفين الحكوميين قبل شهر رمضان وبنسبة 80% من الراتب قبل رمضان، إضافة لمستحقات أول شهر تم اقتطاعه منذ بدء الاقتطاعات، وفق ما صرح به مستشار رئيس الحكومة لشؤون المجتمع المدني، عصام القاسم