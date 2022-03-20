مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادث سير جنوب نابلس

لقي مواطن من بلدة عجة جنوب مدينة جنين مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب 7 آخرون في حادث سير وقع على الشارع الالتفافي جنوب نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناء على بلاغ ورد للشرطة حول وجود حادث سير تصادم بين مركبة وشحن نقل على الطريق الالتفافية بالقرب من جسر مادما جنوب نابلس، على الفور تحركت قوة من حوادث السير في شرطة المرور وطاقم الاسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات المدينة ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.