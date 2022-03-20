"كافيهات غزة"...تتحضر للملحمة الكروية الليلة

على غير عادتها تستعد كافة الكافيهات والمطاعم العامة في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، لاستقبال المئات من عشاق الساحرة المستديرة "كرة القدم"، لمشاهدة المباراة الكروية الأكثر إثارة وحماس " الكلاسيكو الإسباني" الذي يجمع بين العملاقين الكبيرين برشلونة وريال مدريد ذاتا الشعبية الكروية الأعلى في كافة أنحاء الكرة الأرضية.

المباراة التي سجلت عدد مشاهدين العام الماضي تجاوز الـ850 مليون مشاهد؛ فقدت شيئًا من بريقها المعتاد خلال السنوات الأخيرة، برحيل الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الدوري الإسباني، وفقدها للجمهور في أرضية الملعب أثر جائحة كورونا.

فرغم كل العقبات التي مرت بها مباراة الكلاسيكو إلا أن أحداثها لا زالت تحتل كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية في العالم، وسط استعدادات جماهيرية كبيرة في كافة دول العالم وخاصة الوطن العربي لمشاهدة وقائعها.

مباراة الموسم

أبو محمد صاحب كافيه رموش على شاطئ بحر غزة، وصف مباراة كلاسيكو بمباراة الموسم لكثرة الاقبال من الجمهور الكروي المشجع لكلاً الفريقين ومشجعين الكورة في شكل عام".

وقال أبومحمد خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" جميع الكافيهات تستعد بكل ما أوتيت من أمكانيات لتوفيرها للزبائن مع الأقبال الكبير التي ستشهده في هذا اليوم بخلاف الايام الماضية".

وتابع "يتم التعامل نحن كمطعم وكافي شوب مع الزبائن بنظام تذاكر ونكون نحن كموظفين متواجدين بالمكان لأننا نعلم عدد الكراسي التي تسع المكان أو عدد المقاعد فيتم التعامل على هذا الأساس لذلك يتم زيادة عدد الكراسي بالمكان مع رفع عدد من الطاولات ليتم توسيع الماكن"

وبين أنه في حال تواجد عدد أكبر من مساحة الكافيه في هذا الحالة يجب على الزبون أن يعذر الكافيه لان الزبون يعلم أنه لا يوجد كافيه يتسع للأعداد الكبيرة من الناس.

عروض لجذب الزبائن

من جانبه، أكد رامي أبو رزق صاحب مطعم تايتنك خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا اليوم يشهد تواجد كبير وضخم على المطاعم خاص من عشاق الرياضة، الأمر الذي من شأنه إعلان حرب الاستنفار لدى كافة العاملين في الكافيهات الموجودة في القطاع، استعداداً لهذه المباراة والحدث الرياضي التاريخي

وبشأن الأسعار، أوضح أن مطاعم وكافيهات القطاع، تعد هذا الحدث الرياضي بمناسبة فرصة كبيرة يجب استثمارها، فيعمل كل مطعم على تقديم عروض بما تتناسب مع الزبائن بحيث يمكنه من خلالها جلب أكبر عدد منهم، لذلك من يقرر التسعيرة هو الزبون وفق العرض الذي يريده.

وستقام مساء اليوم الأحد، عند الساعة الـ10 مساءاً بتوقيت فلسطين- غزة، مباراة الكلاسيكو الاسباني التي ستجمع العملاقين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة في اطار إياب مباريات الدوري الاسباني على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو