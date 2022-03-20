"مهجة القدس": الأسير محمود أبو طه يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد محمود يوسف حسين أبو طه (47 عامًا) من حي الشيخ ناصر بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 5 سنوات ونصف.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/09/2016م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمود أبو طه ولد بتاريخ 18/07/1975م، وهو متزوج، ولديه ثمانية أبناء، وأفرج عن الأسير من سجن رامون الصهيوني.