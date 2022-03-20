حمدان لـ"فلسطين اليوم": "الأونروا" عرضت تثبيت 750معلماً على مراحل والاتحاد تحفظ

قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" محمود حمدان، اليوم الأحد 20 مارس 2022، " إن الاتحاد تحفظ على قرار إدارة عمليات "الأونروا" والقاضي بـ" تثبيت 750 معلماً على مدار 3 سنوات بدءا من شهر أغسطس 8 المقبل".

وأضاف حمدان خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، " أن الاتحاد أعتبر القرار غير كاف وطالب بتطبيق الاتفاق السابق والمتمثل بتثبيت كامل الشواغر بما تم التوافق عليه سابقا وهو ألا تزيد نسبة اليومي على 7.5%"، موضحاً أن الاتحاد طالب إدارة الوكالة بتثبيت موظفي "LPC" وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ولفت إلى أن إدارة الوكالة ردت على مطالب الاتحاد، بأنها بصدد تنفيذ الاتفاقية " تثبيت موظفي "LPC" في حال توفر الأموال اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن إدارة الأونروا تعهدت خلال الاجتماع على بأن يكون الأولوية في الثبيت لموظفي العمل الجزئي عند أي شاعر يتاح.

وبين رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب، أن الاتحاد طالب بتوظيف الشواغر من الأذنة والكتبة والحراسات، وهو بانتظار التصديق على هذه المطالب من إدارة عمليات الأونروا"، معرباً عن أمله بتنفيذ إدارة الوكالة ما تم التوافق عليه.

بشأن قرار إدارة الوكالة بعدم توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، لفت إلى أن قرار إدارة الوكالة بعدم توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، والمتعلق بالمناطق الخمس، لايزال قيد البحث والدراسة مع اتحاد قطاعات المعلمين في مناطق العمليات الخمس.

وأشار إلى أن الاتحاد ناقش خلال اجتماعه موضوع التأمين والمعاشات، مبيناً أن هناك مؤشرات إيجابية فيما يخص هذا الملف، وتتم المتابعة مع إدارة الوكالة.

وأكد حمدان أن اتحاد الموظفين طالب في نهاية اجتماعه مع إدارة الوكالة بإرسال معلمي المياومة مكان المجازين، حسب القانون السابق وهو 4 أيام بدل 13 يوما.

وكان محمود حمدان، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اجتماعاً مهماً سيُعقد يوم الأحد مع إدارة عمليات "الأونروا" لبحث آخر المستجدات في الملفات العالقة.

وتواصل إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التنصل والمماطلة بإيجاد حلول جذرية لدرج الملفات العالقة في أروقتها، لا سيما بعد إيقاف 13 من موظفي القعود، ليعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد القرار الذي اعتبرته مخالفًا لقانون وكالة الغوث، في ظل الحاجة الماسة لعملهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، كما نفذ الاتحاد سابقاً بما يسمى "نزاع العمل" مع إدارة عمليات الوكالة.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن "اتحاد العاملين" هو أشبه بنقابة تمثل العاملين في وكالة الغوث بالمناطق الخمس "الضفة الغربية والأردن وغزة ولبنان وسوريا".