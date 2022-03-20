الاحتلال يعتلي سطح الحرم الإبراهيمي في الخليل

اعتلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 20 مارس 2022، سطح الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مدير الحرم غسان الرجبي، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اعتلت سطحه بشكل مفاجئ، ومنعتهم من الوصول الى المكان.

وأوضح الرجبي، أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينفذها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق الحرم الابراهيمي ومحيطه، حيث يستمر الاحتلال منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي بأعمال والحفر والبناء في ساحة الحرم الإبراهيمي، وتدمير معالمه التاريخية، ولإحكام قبضتها عليه، بذريعة إنشاء مصعد للمستوطنين.