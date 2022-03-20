من بديل بنزيما في المباراة الحاسمة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة ؟

يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية التشكيل المتوقع لمباراة الريال ضد برشلونة فى كلاسيكو الدوري الإسباني الليلة، والذى تضمن وجود ماركو أسينسيو بديلا للمهاجم الفرنسى كريم بنزيما الغائب عن الريال فى مباراة اليوم للإصابة، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي..

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس.

الهجوم: فينيسيوس - أسينسيو - رودريجو.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألفيس - أراوخو - بيكيه - ألبا.

الوسط: بيدري - بوسكيتس - جافي.

الهجوم: ديمبلي - أوباميانج - توريس.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 66 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.