مسؤول الدعوية بالجهاد لـ"فلسطين اليوم": الاستعدادات متواصلة لاستقبال شهر رمضان

أكد وليد حلس مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 20/3/2022، أن اللجنة تواصل إتمام كافة الاستعدادات في المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح حلس في حوار خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاستعدادات من كافة دوائر اللجنة الدعوية ككل عام للاستعداد لشهر رمضان المبارك كل في تخصصه، حيث يتم الاستعداد بتزيين المساجد وتنظيفها وتجهيزها لاستقبال المصلين والمعتكفين في الشهر الفضيل.

وبشأن دائرة لجنة الوعظ والإرشاد، بين حلس، أن الدائرة تعكف على تجهيز الجداول والبرامج الارشادية، وتوزيع الدعاة والوعاظ على المساجد، وتكليفهم بالدروس الوعظية والارشادية الخاصة بالشهر الفضيل، والتخفيف عن الناس وشرح الأحكام الفقهية العامة، والمتكررة من قبل الناس والمصلين، كما تُوزع خطباء المساجد والمرشدين إعطائهم خطة كيفية التعامل مع الخطاب الإسلامي الذي يكون فيه المنهج الوسطي السائد والعنوان.

أصوات ندية

وأشار، إلى أن الدائرة أعدت أسماء وأرقام المشايخ والعلماء ونشرها وتوزيعها لاستقبال الأسئلة والاستفسارات من قبل المواطنين حول الأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى انطلاق الأسابيع الدعوية قريباً .

أما دائرة الأصوات الندية، فنوه إلى أن الدائرة وهي ما يطلق عليه ملتقى الأصوات الندية، والتي اقامت دورة في المقامات الصوتية لتخريج مايزيد عن 80 -90 قارئ سيتم توزيعهم على المساجد، وستنتهي في بداية شهر رمضان، حيث سيتم توزيعهم على المساجد لإحياء سنة صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد.

ووصف حلس، القراء بالمهرة الذين شاركوا في مسابقات قرآنية محلية ودولية وحصلوا على مراكز متقدمة، حيث سيتم تكريم هؤلاء الثلة من القراء خلال شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت الدورات في كافة محافظات قطاع غزة.

وأشار حلس، إلى أن هؤلاء القراء من أصحاب الأصوات الندية، سيتكلفون بالصلاة والإمامة والتراويح والابتهالات الدينية وقراءة القرآن في المساجد.

وفيما يتعلق بدائرة تحفيظ القران الكريم وأحكام التلاوة أكد مسؤول اللجنة الدعوية بالجهاد، أن هذه الدائرة تنشط للاستعداد للشهر الفضيل، حيث أن لها برامج للاستعداد لاستقبال الأعداد المضاعفة من خلال شهر رمضان المبارك، حيث يكون هناك اقبال من الطلاب والمواطنين، فتزيد الأعداد، من المتطوعين والمُحفظين والمرشدين.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم الحفظة والحافظات للقرآن الكريمـ وعقد الدورات في أحكام التلاوة، سواء التمهيدية أو العليا وتأهيل السند، وتوزيع المصاحف الجديدة على الحفظة والمساجد، التي تُديرها اللجنة الدعوية للجهاد، كما سيتم إقامة احتفالات تكريمية للطلاب من باب التشجيع والتحفيز، وتكريم للحافظين للقرآن الكريم وأجزاء منه والمثبتين للقرآن الكريم.

مسابقات قرآنية

وبين حلس، أن شهر رمضان يكون فيه جو مسابقات رمضانية وقرآنية تعكف على إعداداها اللجنة الدعوية، في الأقاليم الخمس حيث تجرى المسابقات هناك، بالإضافة للمسابقة القرآنية الرمضانية الكبرى، والتي تقام على مستوى عام ومركزي وهي مسابقة القدس القرآنية الثالثة التي أعلن عنها قبل شهرين، والتي يتم الإعلان عن نتائجها وتكريم الفائزين فيها على شرف الذكرى الجهادية كما تعودنا سابقاً .

ومن أهم المسابقات – وفق حلس- حفظ القرآن الكريم كاملاً بالإضافة إلى فرع حفظ السنة النبوية، وحفظ كتاب معالم السنة النبوية الذي أشرف على طباعته ملتقى دعاة فلسطين، وهو مكون من 3 مجلدات، وتم توزيعه مجاناً على الدعاة والمشايخ والخطباء وطلاب العلم الشرعي قبل عامين.

إعمار المساجد

وفيما يتعلق بدائرة إعمار المساجد، فأوضح حلس، أنه يتم الاستعداد لافتتاح عدة مساجد خلال شهر رمضان المبارك، كما سيتم فرش بعض منها بالسجاد وتجديد سجاد البعض الاخر .

ولم يغفل حلس عن الحديث عن دائرة المشاريع، التي تتميز في شهر رمضان المبارك، حيث أنه شهر الدعم والخير من قبل أهل الخير والمحسنين من أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية، من خلال توزيع مساعدات نقدية، وسلات وطرود غذائية، للأسر المتعففة.

وأكد حلس، على أنه يتم توجيه الخطباء والشيوخ والدعاة والأئمة بالتخفيف المستمر واتباع منهج وسطي وميسر ، ودعوة الخطباء والدعاة بتقصير الخطب والدروس الوعظية حيث أن طول الحديث ينسي آخره أوله، ولا إطالة مملة ولا إجازة مخلة، بحيث لا تزيد الخطبة عن 15-20 دقيقة والموعظة عن عشرة دقائق.

دعوات للأسرى والمسرى ومنع احتكار التجار

وشدد حلس، على ضرورة التركيز خلال الخطب والدعوات والصلوات على القضايا الوطنية والمناسبات الدينية، والدعاء للأسرى والمسرى الذين يأنون ويعانون جراء استمرار العدوان الصهيوني بحقهم، داعياً إلى شد الرحال للمسجد الأقصى.

كما دعا التجار لعدم استغلال الأزمات والحروب واحتكار السلع الغذائية، ورفع أسعارها حيث أن الاحتكار ورفع الأسعار محرم شرعاً وعمل مشين، لا يحتكر إلا خاطئ كما أن أوضاع المواطنين في غاية الصعوبة جراء الحصار المشدد.

ودعا إلى أهمية التعاضد والتكاتف في هذا الشهر المبارك ونشر ثقافة المحبة مودة ونبذ كافة أشكال العنف الخلافات بين المواطنين على أتفه الأسباب، مضيفاً:"إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والتحلي بالأخلاق الإيمانية والروحانية لهذا الشهر والذي نحن الضيوف عليه .