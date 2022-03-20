كيف نفرق بين حساسية الربيع وفيروس كورونا

على الرغم من تأثر الجهاز التنفسي في كلتا الحالتين بشكل أساسي، إلا أن هناك اختلافات قليلة في الأعراض.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يؤدي كل من فيروس كورونا والحساسية الموسمية إلى السعال والصداع والتعب.

ومن العلامات الشائعة أيضًا التهاب الحلق والعطس وحكة العين والحلق.

عندما يتعلق الأمر بالاختلافات، فإن ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أمر شائع في فيروس كورونا ولكن لا يتم ملاحظته في حالة الحساسية إلا إذا كان الشخص مصابًا بالربو.

علاوة على ذلك ، تظل القشعريرة والحمى أكثر شيوعًا مع فيروس كورونا الجديد.

كيف تحمى نفسك من حساسية الربيع وكورونا

بالنسبة لكورونا الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فقد أثبت التطعيم ، وارتداء قناع والحفاظ على النظافة المناسبة أنه فعال للغاية حتى لو انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا ، يجب اتباع هذه القواعد للبقاء في أمان.

للحساسية الموسمية ، تجنب مسبباتك المعروفة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو عث الغبار ، فاحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ خلال الموسم وارتدِ قناعًا عند الخروج للحماية من الحساسية الموسمية والأهم من ذلك ، إذا لاحظت أي أعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور للتأكيد، حيث يمكن أن يؤدي أي تأخير إلى تعقيد الأمر إذا كنت مصابًا بكورونا.