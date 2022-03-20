دعاء اليوم التاسع عشر 19 رمضان 2022-1443 هـ، لم يتبقى سوى أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك 2022، فالمسلمون في جميع أنحاء العالم ينتظرون عيش الأيام المباركة، فهي من أهم أيام شهور السنة، فهذا الشهر الفضيل يحمل في طياته الخير والبركة والأجر والثواب، من خلال زيادة الأدعية والصلوات والأعمال الصالحة، فهو شهر المغفرة والعتق من النار، لهذا يحرص المسلمون الصائمون على استثماره كل دقيقة تمر به، لكي ينالوا الثواب والأجر، كذلك ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى.

دعاء يوم 19 رمضان

ويبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن دعاء اليوم التاسع عشر 19 رمضان 2022-1443 هـ، فالأدعية الرمضانية تريح القلوب والصدور، وتُذهب الهم وتبدله بالراحة والفرج، وكذلك كسب الحسنات وإذهاب السيئات، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية أيام شهر رمضان الفضيل بالترتيب، فهي ترفق لكم دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان وفضائله، لكي تعم الفائدة والأجر العظيم بين الناس.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

وننشر لكم متابعينا دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، ومُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".

ثواب وفضل دعاء يوم 19 رمضان

ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".

أدعية مستحبة في رمضان 2022

كما ننشر لكم أدعية مستحبة لكي يرددها المسلمون في شهر رمضان القادم" اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ".

فوائد الدعاء في رمضان

ويعتبر الدعاء من أعظم العبادات في شهر رمضان المبارك، وذلك على الرغم من سهولته وعدم تقيده بزمان أو مكان، لما فيه من خصوصية بين العبد وربه، وفي شهر رمضان يُكثر الناس من العبادات المختلفة بما فيها الدعاء، ويتساءل الكثير منهم هل الدعاء في رمضان يختلف فضله عن باقي الأيام؟ تابعنا في هذا المقال وسنعرض لك فضل الدعاء في رمضان.